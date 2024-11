Dawid Kubacki się cieszył, Kamil Stoch smucił. FIS przeprowadził w Wiśle eksperyment, o którym długo nie zapomnimy

"To nigdy nie jest dobry temat. To jest nawet upokarzające. Mam wtedy myśli, że ktoś mnie przyłapał na jakimś oszustwie. Oczywiste jest, że nie robimy tego wszystkiego specjalnie. Pomiar kombinezonów to nie jest łatwa i przyjemna sprawa. W ciągu dnia są miejsca na ciele, które się przecież zmieniają. Przykładem jest chociażby brzuch. Trudno jest go ciągle pilnować. Czasami można źle stanąć na kontroli i wtedy pojawia się problem. Tak też było ze mną. Kontroler sprawdził mnie w jednym miejscu i wszystko wyglądało, jak powinno. Jednakże dwa centymetry niżej miałem już trochę za dużo luzu w kombinezonie" - tłumaczył podczas internetowe spotkania z kibicami.