Mistrz Polski za słaby na Puchar Świata, a Kamil Stoch musiał walczyć o miejsce do samego końca

Sensacyjny mistrz Polski w skokach poza kadrą na Puchar Świata

Dlatego też od razu po sensacyjnym sukcesie Klemensa Joniaka w mistrzostwach Polski padły pytania do Thomasa Thurnbichlera o to, czy 19-latek ma szansę na wyjazd na inauguracyjne zawody Pucharu Świata .

Austriak od razu dawał do zrozumienia, że raczej nie, bo jednak inauguracja sezonu to specyficzne zawody, a poza tym kadra będzie też ustalana od razu na Rukę, a tak - jak wiadomo - bywa niebezpiecznie.

Joniak niestety przegrał na zgrupowaniach walkę o miejsce w składzie na Puchar Świata, a to oznacza, że nasi skoczkowie rozpoczną sezon bez mistrza Polski. I to w sumie jest ciekawostka.

Zabraknie też mistrza świata z Planicy Piotra Żyły. On bardzo chciał i robił, co tylko w jego mocy, ale jednak długa przerwa po zabiegu kolana zrobiła swoje. Zabrakło oskakania się, a przez to dyspozycja 37-latka była mocno rozchwiana. Zdarzały mu się też jednak bardzo dobre skoki. Żyła zatem spokojnie potrenuje, by na początku grudnia wrócić - tak się przynajmniej wydaje - do rywalizacji w Pucharze Świata.