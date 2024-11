Wielki sprawdzian polskich skoczków. Adam Małysz: Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej

Dla naszych skoczków to bez wątpienia będzie wielki sprawdzian. Przed rokiem w Ruce , bo tam startował sezon, nagle okazało się, że nasi zawodnicy byli tylko tłem. Przez cały sezon nie byli w stanie dogonić najlepszych. Udało się to jedynie Aleksandrowi Zniszczołowi , który dwukrotnie ubiegłej zimy stawał na podium, ratując twarz Biało-Czerwonych.

Przed rozpoczęciem zimy nie było zatem tym razem podróży naszych skoczków. Nie było zgrupowania w ciepłych krajach. Polacy skupili się na solidnym treningu tylko na własnych obiektach, bo dzięki temu mogli spokojnie testować sprzęt, a to przed tym sezonem jest jeszcze ważniejsze niż przed poprzednimi, bowiem Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wprowadziła limity kombinezonów. To jedna z największych zmian w przepisach w ostatnich latach.

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Adamowi Małyszowi brakuje lidera w polskiej kadrze skoczków

- To był wtedy jego dzień, ale brakuje mu jeszcze trochę do poziomu Pucharu Świata, ale pewnie niedługo wskoczy na ten poziom. Bardzo ubolewam nad tym, że problemy mają Kacper Juroszek, Tomasz Pilch i Jan Habdas. To już nie są juniorzy, ale mają bardzo duży potencjał, którego nie są w stanie pokazać. Nie wiem dlaczego. Pierwszy z tej trójki skakał już całkiem nieźle w Wiśle i Zakopanem. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla niego dużym krokiem do przodu - mówił "Orzeł z Wisły".