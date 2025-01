Ten uraz polskiego siatkarza wyglądał fatalnie. Oficjalny komunikat rozwiewa złudzenia

Drugi set niedzielnego spotkania Trefla Gdańsk ze Ślepskiem Malow Suwałki rozpoczął się dla Aliakseia Nasewicza kapitalnie. 21-letni siatkarz skończył sześć z dziewięciu swoich ataków, jego drużyna odrabiała straty do rywali. Ostatni atak zawodnika z Gdańska okazał się jednak dla niego pechowy.

Przy stanie 14:15 po zbiciu z lewego skrzydła upadł na boisko tak niefortunnie, że w nienaturalny sposób wykręcił nogę . Od razu po zdarzeniu podbiegli do niego koledzy z Trefla, słychać było też krzyk atakującego. Wstępna diagnoza była szybka - Nasewicz nie był w stanie stanąć na kontuzjowanej nodze. Koledzy z drużyny znieści go więc z boiska .

Aleks Nasewicz skończył zniesiony z boiska. Już po badaniach, są nowe wieści

Aliaksei Nasevich jest już po badaniu USG, które wykazało, że uraz nie jest poważny i nie wykluczy go z gry na dłużej. Aleks już w najbliższych dniach wróci do pełnych treningów

To świetne wieści dla Trefla, który już bez Nasewicza dokończył spotkanie ze Ślepskiem - młodego atakującego zastąpił doświadczony Jakub Jarosz - i przegrał 0:3. Po 19 kolejkach zespół z Gdańska zajmuje jedenaste miejsce w tabeli PlusLigi. Ma 10 punktów przewagi nad strefą spadkową. Do ósmego miejsca, które jest przepustką do gry w fazie play-off, traci sześć punktów.