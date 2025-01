Wilfredo Leon ma za sobą bardzo udany rok. Najpierw w barwach Sir Susa Vim Perugia sięgnął po mistrzostwo Włoch, a później razem z reprezentacją Polski wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie. Po transferze do Bogdanki LUK Lublin zachwyca z kolei na parkietach PlusLigi i regularnie przyciąga na trybuny tysiące kibiców. Ostatnio odebrał też statuetkę za trzecie miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat na "Sportowca Roku". Reklama

"To, że znalazłem się na podium, to zasługa przede wszystkim kibiców, którzy uwielbiają siatkówkę i oddali swoje głosy na mnie. Dziękuję im za to bardzo, podobnie jak dziękuję mojej rodzinie i oczywiście Panu Bogu. Wierzę, że trzyma mnie za rękę" - mówił później w rozmowie z Interią.

W dniu Gali Mistrzów Sportu zespół Leona rozegrał spotkanie ligowe, a przyjmujący reprezentacji Polski po raz kolejny poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Bogdanka wygrała 3:2 na wyjeździe z PGE GiEK Skrą Bełchatów , w czym duża zasługa właśnie urodzonego na Kubie zawodnika. Jego świetny występ docenił Polski Związek Piłki Siatkowej, który nominował go do tytułu "Reprezentanta kolejki".

PlusLiga. Wilfredo Leon z tytułem

Poza Leonem nominowano także Bartosza Kurka i Bartłomieja Bołądzia, którzy w ostatniej rundzie otrzymali nagrody dla MVP oraz Jakuba Popiwczaka, którego Jastrzębski Węgiel wprawdzie przegrał z PGE Projektem Warszawa , ale libero pokazał się z bardzo dobrej strony. Kibice w głosowaniu wskazali na Leona. Reklama

Bogdanka LUK Lublin swój ostatni mecz zagrała w Bełchatowie, gdzie pokonała lokalną PGE GiEK SKRĘ. Rewelacyjnie w tym zaciętym, pięciosetowym spotkaniu zaprezentował się Wilfredo Leon, który łącznie przyniósł swojemu klubowi aż 27 punktów. Przyjmujący reprezentacji Polski skończył 21 z 31 ataków, a dodatkowo posłał na stronę rywali aż sześć punktowych zagrywek ~ czytamy na stronie PZPS.

Związek kierowany przez Sebastiana Świderskiego przypomniał, że po meczu w Bełchatowie lider Bogdanki pojechał do Warszawy i wziął udział we wspomnianej Gali Mistrzów Sportu. Przypomnijmy, że wspomniany plebiscyt wygrała Aleksandra Mirosław, która wyprzedziła Natalię Bukowiecką. Za plecami Leona uplasowały się z kolei inne gwiazdy polskiego sportu, na co uwagę zwrócił sam siatkarz.

"Wyprzedziłem między innymi Roberta Lewandowskiego i Bartosza Zmarzlika, a to przecież wybitni sportowcy, którzy wielokrotnie znajdowali się w pierwszej trójce, a nawet wygrywali. Tym razem to ja znalazłem się nad nimi. Jestem dumny i bardzo zadowolony" - powiedział.

