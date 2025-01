Dramat polskiego siatkarza. Padł na parkiet, koledzy musieli znieść go z boiska

Trefl Gdańsk zakończył rok 2024 imponującym zwycięstwem, ale nowy otwiera dotkliwą porażką. We własnej hali siatkarze z Trójmiasta nie sprostali Ślepskowi Malow Suwałki. Goście po wygranej za komplet punktów ponownie zbliżają się do czołowej ósemki PlusLigi, a Trefl ma podwójny problem. Oprócz punktów w trakcie meczu stracił bowiem atakującego Aliaksieia Nasewicza, który doznał kontuzji i koledzy musieli znieść go z boiska.