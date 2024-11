Sensacyjny początek w lidze siatkarzy. Faworyci zaskoczeni, gwiazdy zareagowały

Siatkarze Trefla Gdańsk wrócili do gry po 10 dniach przerwy. W poprzedniej kolejce pokonali GKS Katowice, czym przyczynili się do zwolnienia trenera rywali Grzegorza Słabego . Długa przerwa nie oznaczała jednak braku powodów kadrowych, bo w pełni sił w poniedziałek nie był Piotr Orczyk , jeden z liderów drużyny. Parę przyjmujących gdańszczan stworzyli więc Rafał Sobański i Gijs Jorna.

PGE Projekt dla odmiany czasu na odpoczynek nie ma ostatnio zbyt wiele. Zaledwie cztery dni przed meczem w Trójmieście byli jeszcze w Słowenii, gdzie w drugiej kolejce Ligi Mistrzów pokonali ACH Volley Lublana . W spotkaniu z Treflem odpoczywał Jakub Kochanowski. Ale to i tak oznaczało świetny środek siatki, bo trener Piotr Graban miał do dyspozycji Jurija Semeniuka i mistrza świata z 2014 r. Andrzeja Wronę. Pierwszy set długo był jednak wyrównany, a w połowie partii to gospodarze odskoczyli na trzy punkty, gdy zablokowali atak Bartłomieja Bołądzia.