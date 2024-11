Nagle uciekł z Polski mimo ważnej umowy. Teraz ogłasza sensacyjny powrót

Sander wraca na parkiety. Niespodziewane ogłoszenie Amerykanina

Sander związał się umową z próbującą odbudować swoją potęgę PGE Skrą Bełchatów przed sezonem 2020/2021. Do klubu przyjechał z kontuzją i do gry wrócił dopiero w grudniu. Po zakończeniu sezonu otrzymał kilka ofert, ale otwarcie mówił o "konieczności spłaceniu długu wobec Skry". Słowa rzucił na wiatr, bo po igrzyskach olimpijskich w Tokio... praktycznie zapadł się pod ziemię i do klubu nie wrócił. Polski klub wkroczył na drogę sądową.

Sander z kolei wysłał do Bełchatowa pismo, w którym poinformował, że do Polski nie wróci z powodów osobistych. Niebawem Amerykanin wystąpił w turnieju FIVB ... w siatkówkę plażową, w którą grał przez ostatnie miesiące.

Jak się okazuje, to już koniec. Amerykanin na swoim Instagramie tajemniczo ogłosił bowiem, że wraca do siatkówki halowej. "Wracam do siatkówki halowej tej zimy. Zgadniecie gdzie?". Wydaje się, że z całą pewnością można wykluczyć powrót do Polski.