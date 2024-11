Kłopot polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów. Reprymenda dla gwiazdy, piorunująca odpowiedź

Słoweńcy w pierwszej kolejce fazy grupowej ugrali tylko seta w konfrontacji z Berlin Recycling Volleys. W pierwszym akcjach meczu z PGE Projektem dali sobie narzucić tempo gry rywali, po zagrywce Jakuba Kochanowskiego warszawianie prowadzili 6:3. Ale wkrótce polskiej drużynie przytrafił się zastój i trener Piotr Graban poprosił o przerwę . To zespół z Lublany prowadził dwoma punktami.

W drugiej części partii siatkarze Grabana opanowali jednak sytuację. W obronie szalał Damian Wojtaszek, siłą w ofensywie był Linus Weber. Tym razem to Niemiec, a nie Bartłomiej Bołądź dostał szansę gry w podstawowym składzie. I w pierwszej partii spisał się znakomicie - zdobył osiem punktów, w tym siedem atakiem, i to ze stuprocentową skutecznością. PGE Projekt odzyskał prowadzenie, wynik 25:21 przypieczętował kolejny as serwisowy Kochanowskiego.