Triumf w Lidze Mistrzów, a teraz taki mecz. Wielkie zamieszanie pod siatką

Siatkarze z Nysy w tym sezonie radzą sobie znacznie słabiej niż w poprzednim. Do niedzieli wygrali zaledwie dwa spotkania , ale też nie oszczędzają ich problemy. Miasto nawiedziła powódź, kłopoty zdrowotne doskwierały kluczowym zawodnikom. Do treningów dopiero niedawno wrócił Michał Gierżot , podstawowy przyjmujący drużyny, który leczył zapalenie płuc . W niedzielę trener Daniel Pliński nie mógł jeszcze z niego skorzystać.

PlusLiga. Kolejny problem w PSG Stali Nysa. Jastrzębski Węgiel udowodnił klasę

Już na początku trzeciego seta na boisku doszło do sporego zamieszania . Sędzia długo analizował powtórkę wideo, sprawdzając, czy Huber przekroczył linię środkową. Ostatecznie dopatrzył się błędu środkowego i punkt zdobyli gospodarze, choć jastrzębianie mieli zupełnie inne zdanie na ten temat - i starali się przekonać do niego arbitra. Z urazem boisko musiał opuścić Kramczyński, ale PSG Stal i tak objęła prowadzenie 8:5. Gospodarze nie ustrzegli się jednak błędów i po chwili Timothee Carle atakiem dał im prowadzenie 10:9.

Kolejny as serwisowy Kaczmarka powiększył przewagę mistrzów Polski do trzech punktów. Podopieczni Plińskiego błyskawicznie wyrównali, trzeci punkt zagrywką zdobył Kosiba. Jastrzębianie odzyskali prowadzenie przy stanie 17:16 po efektownym bloku Hubera. Po chwili w aut huknął Dulski i różnica się powiększyła. Jeszcze jeden punkt do przewagi dołożył kolejny blok gości. Gospodarze jeszcze raz się zerwali, rezerwowy Remigiusz Kapica doprowadził do wyniku 22:23. W kolejnej akcji efektowny punkt zdobył jednak Fornal, potem siatki dotknął Zouheir El Graoui, i jastrzębianie zakończyli spotkanie. Gospodarze jeszcze kłócili się z sędziami, i to przez kilka minut, ale zmiany decyzji nie było. Jastrzębski Węgiel pozostaje liderem PlusLigi.