Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zachwiała się w drugim secie, Bartosz Kurek w formie

Drugą partię lepiej rozpoczęli jednak goście. Skuteczni byli przyjmujący Barkomu, czyli Ilja Kowaliow i Lorenzo Pope. Lwowianie prowadzili 4:1. Problemy ZAKS-y nie trwały jednak długo. Wyrównał po kontrataku Igor Grobelny, prowadzenie 7:6 kędzierzynianom dał kolejny as serwisowy Urbanowicza. W połowie seta mieli już trzy punkty przewagi. Goście w końcówce potrafili jednak doskoczyć do rywali i doprowadzić do remisu 21:21, kiedy kontratak wykończył Wasyl Tupczij. Lwowianie w końcu znaleźli sposób, by podbić atak bezbłędnego dotąd Kurka, i to oni mieli piłki setowe. Drugą na asa serwisowego zamienił Tupczij, Barkom wygrał 26:24.