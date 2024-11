To już oficjalne. Rywale Polaków mają nowego trenera, to prawdziwa legenda

Laurent Tillie nowym trenerem Japończyków

Laurent Tillie jest bardzo doświadczonym trenerem i z pewnością pamięta go wielu polskich kibiców. To z nim reprezentacja Francji zdobyła m.in. złoto igrzysk olimpijskich w Tokio. Do 2021 roku trenował swoich rodaków, a potem postanowił skupić się na pracy z klubami we Francji i w Japonii.