To właśnie Leon zdobył pierwszy punkt piątkowego spotkania. Ale lublinianie zderzyli się z dobrze dysponowanym przeciwnikiem. Po kilku minutach wyrównanej gry to Indykpol AZS objął prowadzenie, i to wyraźne. Błąd popełnił Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK, zagrywkami rywali raził Nicolas Szerszeń. I olsztynianie prowadzili 11:7. Leon odpowiedział asem serwisowym, już 25. w tym sezonie, dzięki któremu został samodzielnym liderem najlepiej zagrywających zawodników PlusLigi. Zagrywkami imponowali jednak przede wszystkim gospodarze, którzy utrzymali przewagę do końca seta. Wrzawę kibiców wywołał blok przy ataku Leona, Indykpol AZS wygrał 25:19.