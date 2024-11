Transparent na meczu polskich siatkarzy. Popis w Lidze Mistrzów, kuriozalna decyzja sędziów

Roeselare to miasto, które do dziś pamięta o polskich żołnierzach. We wrześniu 1944 r. spod niemieckiej okupacji wyzwoliła je 1. Dywizja Pancerna Generała Stanisława Maczka. 7 września tego roku w mieście upamiętniono 80. rocznicę tego wydarzenia. Również przed spotkaniem uczczono pamięć żołnierzy - prezenty od klubów i miasta otrzymali potomkowie wyzwolicieli Roeselare. Kibice zawiercian, którzy przyjechali za swoją drużyną do Belgii, zaprezentowali zaś specjalny transparent z napisem "za wolność waszą i naszą".

