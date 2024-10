Jest reakcja na fatalny początek sezonu. Pilny komunikat polskiego klubu

To miała być kontynuacja argentyńskiej myśli szkoleniowej w Olsztynie. Po tym, jak przez niemal trzy lata Indykpol AZS prowadził Javier Weber, drużynę siatkarzy występującą w PlusLidze przejął jego rodak . Juan Manuel Barrial miał za sobą lata pracy w ojczyźnie, Turcji oraz w Czechach, a w tym sezonie miał pomóc w rozwoju drużyny z Olsztyna.

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Indykpol AZS pod wodzą Barriala regularnie zawodził . Rozpoczął sezon PlusLigi od trzech porażek z rzędu i kiepskiej gry. Co prawda później przyszło zwycięstwo 3:0 z PSG Stalą Nysa, ale kompletną klapą okazał się ostatni wyjazd na południe Polski. W ubiegłym tygodniu olsztynianie sensacyjnie przegrali z Nowak-Mosty MKS-em Będzin - i to 0:3 . A dwa dni po porażce z beniaminkiem w trzech setach ulegli również mistrzom Polski z Jastrzębskiego Węgla.

PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn na początku rozczarował. Chce ratować sezon

Przed Mierzejewskim trudne zadanie. Olsztynianie przed sezonem byli bowiem typowani do walki o górną ósemkę PlusLigi. Pięciokrotni mistrzowie Polski kończyli w niej zresztą trzy ostatnie sezony. Latem drużyna straciła co prawda m.in. brazylijskiego atakującego Alana Souzę, ale pozyskała uznanych w PlusLidze siatkarzy - dołączyli do niej rozgrywający Eemi Tervaportti i atakujący Jan Hadrava.