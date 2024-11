Historyczny awans polskiej drużyny. Siatkarski nokaut, Wilfredo Leon nie dostał szansy

W podstawowym składzie na drugie spotkanie w pucharach trener lublinian Massimo Botti zmieścił nieco więcej podstawowych zawodników niż dzień wcześniej. Do szóstki wrócili Bennie Tuinstra i Kewin Sasak. Po raz kolejny w rezerwie rozpoczął natomiast Wilfredo Leon. W takim zestawieniu Bogdanka LUK rozpoczęła od prowadzenia 6:3, ale rywale szybko doprowadzili do remisu 7:7. Po chwili jednak lublinianie zaczęli budować przewagę, która dość szybko wzrosła do pokaźnych rozmiarów. I choć początek na to nie wskazywał, skończyło się zupełnym rozbiciem rywali - wygraną 25:11. Z dobrej strony w pierwszym secie pokazał się między innymi Aleks Grozdanow, który ponownie tworzył duet podstawowych środkowych wraz z Janem Nowakowskim.