Mistrzowie Polski znów podbijają Ligę Mistrzów. Dominacja, ten widok robi wrażenie

Polskie drużyny w ostatnich sezonach co roku grają w finale Ligi Mistrzów. Do triumfującej trzy razy z rzędu ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle dołączył Jastrzębski Węgiel, który dwukrotnie doszedł do finału, ale oba mecze o tytuł przegrał. W tym sezonie jastrzębianie znów są jednak w gronie faworytów. W środowy wieczór dołączyli do zawiercian i warszawian, którzy rozbili swoich rywali w pierwszych meczach . Po pierwszej kolejce rzut oka na tabele fazy grupowej cieszy oko polskiego kibica niezwykłym widokiem: liderami trzech z pięciu grup są drużyny z PlusLigi .

Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel celuje w finał, jest pierwszy krok

Drugi set to spokojny początek, a potem koncert Jastrzębskiego Węgla. Mistrzowie Polski zaczęli budować przewagę przy blokach Hubera. Reprezentacyjny środkowy wręcz "zamurował" siatkę, notując trzy bloki z rzędu. Do tego jastrzębianie mieli okazję do częstych kontrataków, bo podbijali sporo piłek w obronie, wzbudzając aplauz kibiców. I prowadzili już 16:10. Po kilku minutach ich przewaga zaczęła jednak topnieć: błąd w ataku popełnił Tomasz Fornal, Bułgarzy zaskoczyli gospodarzy zagrywką. Przy stanie 19:17 trener Marcelo Mendez poprosił nawet o przerwę. To uspokoiło sytuację, bo do końca seta jastrzębianie pozwolili rywalom zdobyć tylko punkt - wygrali 25:18.