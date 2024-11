Lider polskiej ligi bez szans. Klęska siatkarek w pucharach, trudno o nadzieję

Puchar CEV. ŁKS Commercecon nie dał rady. Różnica wyraźnie widoczna

Ale o debiutanckiej tremie mowy nie było. W drugim secie znów przyjezdne dość szybko wypracowały sobie przewagę - kiedy kontratak wykończyła Tatiana Tolok, zespół z Novary prowadził 12:7. Po kilku kolejnych akcjach przewaga sięgnęła ośmiu punktów, a po stronie łodzianek coraz bardziej widać było niemoc. Na boisku z rezerwy pojawiła się Natalia Mędrzyk, przyjmująca reprezentacji Polski, ale to było za mało, by coś zmienić w tej partii. Przewaga zespołu Igor Gorgonzola była niepodważalna, skończyło się siatkarskim nokautem 25:15 .

W trzecim secie łodzianki prowadziły 2:1, ale po chwili wszystko wróciło do scenariusza dobrze znanego z poprzednich partii - Włoszki wygrywały już 6:3. Gospodynie jeszcze się mobilizowały, zdobyły punkt blokiem, a po asie serwisowym Mędrzyk ŁKS prowadził 7:6. To był jednak tylko chwilowy przestój przyjezdnych. Wkrótce znów miały cztery punkty przewagi, łodzianki zawodziła skuteczność w ataku. Nie było jednak mowy o takiej przewadze jak w poprzedniej partii . Różnica wynosiła dwa, trzy punkty, ale Włoszki wygrały pewnie - 25:21 - i zakończyły spotkanie.

Po wysokiej porażce ŁKS Commercecon do awansu do kolejnej rundy potrzebuje zwycięstwa 3:0 lub 3:1 we Włoszech, ale to nie wszystko. Później łodzianki muszą jeszcze pokonać rywalki w dodatkowym, tzw. złotym secie. Rewanż zaplanowano na 11 grudnia.