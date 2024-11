Polskie siatkarki ze złotym medalem. Są mistrzyniami Europy, a to nie wszystko

Polskie siatkarki do turnieju w Dębicy przystępowały w roli faworytek. Jeszcze przed startem turnieju podkreślał to ich trener Maciej Dobrowolski. Jego drużyna wielką moc pokazała już w fazie grupowej. W pierwszym spotkaniu na drodze polskich siatkarek stanęła reprezentacja Gruzji. Dysproporcja w warunkach fizycznych zawodniczek, ale i umiejętnościach była ogromna. Polki udokumentowały przewagę prawdziwym pogromem . W trzech setach rywalki zdobyły łącznie... 24 punkty. Lepszy start w turnieju trudno było sobie wymarzyć. Reklama

Przepustką do finału mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) był dla "Biało-Czerwonych" mecz z Łotwą. Rywalki wcześniej rozbiły Gruzję, ale w meczu z gospodyniami nie miały wiele do powiedzenia. Polska znów wygrała zdecydowanie, gromiąc rywalki we wszystkich setach - odpowiednio 25:11, 25:6 i 25:7.

Koncert polskich siatkarek w finale. Ale złoto to nie wszystko

Finał zmagań czekał polskie siatkarki w sobotę. W decydującym spotkaniu zmierzyły się z reprezentacją Litwy. Ta drużyna rywalizowała w grupie czterozespołowej i w pokonanym polu pozostawiła Ukrainę, Azerbejdżan oraz Estonię. Litwinki postawiły też Polkom zdecydowanie najtrudniejsze warunki ze wszystkich przeciwników.

Przewaga "Biało-Czerwonych" w pierwszym secie konsekwentnie jednak rosła. Dobrze prezentowała się Aleksandra Wika, pomagały jej Zuzanna Lange czy Elżbieta Czerwonka, MVP spotkania z Gruzją. Mocnym punktem zespołu była też zagrywka. Polska wygrała 25:19.

W drugim secie przewaga gospodyń był już większa. Reprezentantki były głośno dopingowane przez publiczność w Dębicy i nie pozostawiły rywalkom złudzeń, nokautując przeciwniczki 25:13. Ale Litwinki wciąż wierzyły w zwycięstwo, czemu dały wyraz na początku trzeciego seta. Na boisku trwała wyrównana walka, dopiero przy stanie 15:12 Polki odskoczyły, a reprezentacja Litwy wykorzystała przerwę na żądanie. Reklama

Po chwili przewaga gospodyń wzrosła do sześciu punktów, ale Litwinki jeszcze raz odpowiedziały. Przy stanie 19:17 Dobrowolski wezwał do siebie polskie siatkarki. Po autowym ataku jego podopiecznych po chwili był jednak remis 20:20. Ale końcówkę to "Biało-Czerwone" rozegrały lepiej, wygrywając 25:22. Ten triumf był wart złotego medalu i wielkiej radości całej drużyny na środku boiska. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymała Aleksandra Wika.

Polskie siatkarki miały jednak jeszcze jeden powód do radości. Cztery dni zmagań w Dębicy wyłoniły bowiem nie tylko mistrzynie Europy Wschodniej - triumfatorki turnieju zyskały bezpośredni awans do mistrzostw Europy U-16, które w lipcu przyszłego roku zostaną rozegrane w Albanii i Kosowie. Drugi i trzeci zespół będą walczyć o przepustkę do mistrzostw Europy w turnieju kwalifikacyjnym. Oprócz Litwinek wystąpi w nim reprezentacja Ukrainy, która w sobotę pokonała w meczu o trzecie miejsce 3:0 Estonię.

Polska - Litwa 3:0 (25:19, 25:13, 25:22)

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Reklama Sekret doskonałego rozegrania Joanny Wołosz. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 16 / PZPS/Piotr Sumara i Justyna Matjas / materiały prasowe

Radość kadry siatkarek do lat 16 /