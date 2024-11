MOYA Radomka Radom w tym sezonie debiutuje w europejskich pucharach. Klub, który w ostatnich sezonach miał ambicje, by włączyć się w walkę o podium TAURON Ligi, w końcu doczekał się występu na europejskich boiskach. I w pierwszym, historycznym dwumeczu w Pucharze CEV nie zawiódł .

Cel na środowy wyjazd do Liberca był prosty - wygranie dwóch setów. Po zwycięstwie 3:0 przed własną publicznością tyle bowiem wystarczało siatkarkom z Radomia do awansu do kolejnej rundy. W pierwszym secie rewanżu drużyna z Czech postawiła jednak Polkom trudne warunki, trzeba było odrabiać straty. Ta sztuka udała się między innymi dzięki aż sześciu punktowym blokom - Radomka wygrała 25:21.