PZPN znajdzie się w wielkich tarapatach? Groźba zawieszenia przez FIFA i UEFA

Sławomir Nitras od kiedy tylko objął stanowisko ministra sportu, zgłaszał konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o sporcie. Największe kontrowersje opinii publicznej, jak i samych działaczy wywoływał przepis o parytetach płci . Zmiany w ustawie przyjęte przez Sejm we czwartek 21 listopada zakładają, że jeśli zarząd związku sportowego liczy więcej niż 5 członków, reprezentacja każdej z płci ma wynosić co najmniej 30 procent.

W dodatku w zarządzie mają się pojawić przedstawiciele kadry narodowej danego sportu. Dla wielu związków może być to pewien problem, a jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, największy sprzeciw wychodzi z PZPN i od Cezarego Kuleszy . Zarząd piłkarskiego związku liczy 18 członków. Po wejściu zmian ustawy w życie w zarządzie musiałoby zasiadać sześć kobiet oraz dwóch przedstawicieli kadry narodowej.

Kulesza kontra Nitras. Konsekwencje dla PZPN mogą być fatalne

Dla PZPN-u byłaby to ogromna zmiana, a czasu na ich wprowadzenie niewiele. Zwłaszcza że zarejestrowanych kobiet grających w piłkę jest zaledwie 4 procent w stosunku do wszystkich zawodników. Kulesza i Nitras nieoficjalnie mieli rozmawiać w tej sprawie kilkukrotnie. Prezes PZPN jest gotowy do wprowadzenia zmian, jednak nie w takim czasie i wymiarze, jaki zakłada nowelizacja ustawy.