Dramatyczne sceny we Francji. Szturm kibiców na boisko. Pręty latały w powietrzu

Nie od dziś wiadomo, że kibice we Francji nie należą do tych z gatunku spokojnych. Co jakiś czas z tego kraju świat obiegają obrazki, których nie chcemy oglądać na piłkarskich boiskach. Niestety pod koniec listopada sytuacja podczas jednego ze spotkań Ligue 1 znów wymknęła się spod kontroli. Sędzia, widząc co dzieje się na trybunach, natychmiast z zawodnikami ewakuował się do szatni. A działo się sporo. W powietrzu latały nawet metalowe pręty.