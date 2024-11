Polski klub zareagował na klęskę. Mocna odpowiedź, u rywali wyje alarm

PGE GiEK Skra Bełchatów rozpoczęła spotkanie z Michałem Szalachą w podstawowym składzie. Były reprezentant Polski zastąpił w szóstce innego byłego kadrowicza Łukasza Wiśniewskiego. I szybko dostał dwie piłki do ataku od Grzegorza Łomacza, bezwzględnie wykorzystując okazję. Przewaga bełchatowian od początku rosła zresztą w szybkim tempie. Rywale już przy stanie 16:9 dla gospodarzy wykorzystali drugą przerwę. Reklama

Najważniejszym atutem Skry była zagrywka. W pierwszej partii zdobyła nią aż sześć punktów rękami czterech zawodników. Co prawda goście potrafili nieco zmniejszyć straty, ale i tak skończyło się pewną wygraną dziewięciokrotnych mistrzów Polski 25:20.

PlusLiga. Grzegorz Łomacz pomógł trenerowi. Potem Skra Bełchatów miała problem

Władze GKS-u Katowice po ostatniej porażce z Treflem Gdańsk zdecydowały się na odważną decyzję. Drużyny nie prowadzi już Grzegorz Słaby, w ostatnich latach chwalony za swoją pracę . Szkoleniowiec zapłacił posadą za 11 porażek, jakie do soboty zanotowali w tym sezonie katowiczanie. Słabego zastąpił debiutujący w sobotę Emil Siewiorek.

Miał trudne zadanie, a w drugiej partii sobotniego spotkania jego zespół znów musiał gonić przeciwników. Skra prowadziła już 11:7, ale wkrótce katowiczanie zmniejszyli straty do punktu. W szóstce GKS-u seta rozpoczął rezerwowy w tym meczu Alexander Berger. To po zablokowaniu jego ataku bełchatowianie ponownie mieli trzy punkty przewagi. GKS jeszcze próbował, asem serwisowym popisał się Bartosz Gomułka. I w końcówce gospodarze prowadzili tylko 23:22. Trener Gheorghe Cretu przerwał grę, ale po chwili kolejna zagrywka Gomułki dała GKS-owi szansę gry na przewagi. Tyle że w niej 26:24 zwyciężyła Skra, gdy zagrywka Żigi Sterna zaskoczyła gości. Ale sędziowie przyznali zwycięski punkt dopiero po analizie powtórki - na challenge trenera gorąco namawiał Łomacz. Reklama

Bełchatowianie przed sobotnim meczem byli na skraju czołowej ósemki. Osunęli się na ósme miejsce po dotkliwej porażce w poprzednim spotkaniu, kiedy siatkówkę z głowy wybili jej zawodnicy Asseco Resovii . PGE GiEK Skra toczy jednak aktualnie walkę nie tylko o awans do strefy do play-off - to dopiero za kilka miesięcy - ale i o przepustkę do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski. Zagra w nim sześć najlepszych drużyn z tabeli na półmetku PlusLigi.

W sobotę PGE GiEK Skra zrobiła jednak krok w górę tabeli, awansując na siódme miejsce. W trzeciej partii miała od początku punkt, dwa przewagi. Dość rzadko piłki dostawał atakujący Amin Esmaeilnezhad, który w pierwszych tygodniach ligi był zdecydowanym liderem drużyny. A katowiczanie doskakiwali do rywali, doprowadzając do remisu - a to 7:7, a to 9:9. Tyle że goście nie wykorzystywali dobrych okazji na punkty i po kilku minutach Skra znów była o trzy "oczka" z przodu. GKS jeszcze raz dopadł ją przy stanie 18:18, a po błędach Amina prowadził 22:20. Cretu zmienił Irańczyka na nominalnego przyjmującego Pavle Pericia. Bełchatowianie nie zdołali się jednak wybronić i mecz się przedłużył. Reklama

Siatkówka. GKS Katowice nie wykorzystał szansy i słabszej formy Amina

Katowiczanie chcieli pójść za ciosem w czwartej partii. I dość szybko zbudowali sobie trzypunktową przewagę, korzystając m.in. z bezbłędnego w ataku Gomułki. Bełchatowianie znów mieli w składzie Amina i choć atakujący nie błyszczał, to jednak w połowie seta odrobili straty. Irańczyk popisał się za to blokiem i jego zespół prowadził 18:16. Goście jeszcze raz wyrównali i końcówka ponownie była emocjonująca. W niej Gomułka się jednak pomylił, po chwili gospodarze świętowali wygraną 25:22 i komplet punktów do ligowej tabeli.

PGE GiEK Skra: Amin, Lemański, Kujundzić, Łomacz, Szalacha, Stern - Buszek (libero) oraz Marek (libero), M. Nowak, W. Nowak, Perić

GKS Katowice: Gomułka, Usowicz, Kisiluk, Tuaniga, Krulicki, Bouguerra - Mariański (libero) oraz Gibek, Domagała, Berger

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Reklama Co za wymiana! To była akcja kolejki w PlusLidze. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Atakuje Michał Szalacha, środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów / PAP/Marian Zubrzycki / PAP

Atakuje Bartłomiej Krulicki z GKS-u Karowice / PAP/Marian Zubrzycki / PAP