Chcą przerwać dekadę bez złota. Sensacyjne ruchy w PlusLidze

W Rzeszowie wciąż żywa jest pamięć o latach 2008-16, gdy "Sovia" nie schodziła z ligowego podium i liczyła się w Europie. Ostatni tytuł mistrzowski to sezon 2014/15 wtedy również rzeszowianie zagrali w finale Ligi Mistrzów. Kolejny sezon to wicemistrzostwo Polski po przegranym finale z ZAKSĄ, a potem nastąpił trwający do dziś czas wielkiej smuty i posuchy. Asseco Resovia wciąż dysponowała wielkimi pieniędzmi, ale wyraźnie nie potrafiła ich spożytkować. W COVID-owym, niedokończonym sezonie 2019/20 rzeszowianie zajęli 13. (przedostatnie) miejsce w lidze, ostatnie dwa lata to poprawa i gra w czołowej czwórce.