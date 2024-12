Wilfredo Leon w polski ej lidze już w 2013 roku? Było do tego bardzo blisko, a po czasie kulisy ujawnia znany szkoleniowiec Andrzej Kowal.

Wilfredo Leon wreszcie w PlusLidze. Bogdanka latem zszokowała siatkarski świat

Wilfredo Leon powszechnie uważany jest za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Odkąd trafił do Europy wygrał, między innymi, cztery Ligi Mistrzów. Sześć ostatnich lat spędził w Perugii, z którą pożegnał się zdobyciem pierwszego w karierze mistrzostwa Włoch i trzecim krajowym pucharem. Kibice nad Wisłą doskonale wiedzieli, na co stać pochodzącego z Kuby przyjmującego. Z reprezentacją Polski sięgnął już choćby po mistrzostwo Europy czy srebro niedawnych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy mieli nadzieję, że wreszcie dostaną okazję do śledzenia Leona również w PlusLidze.