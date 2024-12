Dramatyczny wpis gwiazdy reprezentacji Polski. Otwarcie napisała o swojej chorobie

Malwina Smarzek od wielu lat gra na najwyższym siatkarskim poziomie. Nasza reprezentantka w wielu meczach stanowiła o sile kadry, która prowadzona jest przez Stefano Lavariniego. Włoski selekcjoner w Smarzek widzi siatkarkę, która zdolna jest do samodzielnego odmieniania meczów. Od dość długiego czasu nasza siatkarka Smarzek nie występuje jednak w polski ch klubach. W 2022 roku Smarzek już ostatecznie wyjechała z Polski, opuszczając Rzeszów.

Przeniosła się najpierw, dość niespodziewanie do Brazylii, gdzie reprezentowała barwy Gremio de Volei Osasco. Później na stałe związała się już z włoską siatkówką klubową i aktualnie to właśnie na Półwyspie Apenińskim rozgrywa swoje mecze ligowe. To wszystko mimo wielkich problemów z depresją, jakie dotykają ją już od wielu lat.