Były siatkarz ujawnia w sprawie Bartosza Kurka. To już się dzieje, decyzja o krok

Środowy wieczór Bartosza Kurka nie należał do najprzyjemniejszych. Przyjechał z drużyną do Lublina, zajął miejsce za bandą reklamową ustawioną za linią końcową boiska w hali Globus, ale potem oglądał dominację rywali . ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, której zawodnikiem latem został wicemistrz olimpijski, nie miała szans z rozpędzoną Bogdanką LUK Lublin i przegrała 0:3 .

Kurek po raz kolejny pojechał z drużyną na mecz wyjazdowy tylko w roli widza. To niebawem powinno się jednak zmienić. Jak przekazał bowiem Damian Dacewicz, były siatkarz reprezentacji Polski, dziś komentator Polsatu Sport, 36-letni atakujący jest o krok od powrotu do gry .

Bartosz Kurek o krok od powrotu. Problemy ciągną się od pierwszego meczu

Kurek wrócił do Polski po pięciu latach spędzonych za granicą - jednym we Włoszech i czterech w Japonii. ZAKSA bez niego wygrała cztery mecze i zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi. Najbliższy mecz rozegra we wtorek 29 października w Kędzierzynie-Koźlu. Jej rywalem będzie wówczas Nowak-Mosty MKS Będzin. To właśnie to spotkanie może być wielkim powrotem Kurka do gry. O ile, jak zaznaczył Dacewicz, ostateczną zgodę na występ atakującego wyda lekarz.