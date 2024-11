Oficjalny komunikat w sprawie Bartosza Kurka. Klub już tego nie ukrywa

Szykuje się wielki powrót do gry kapitana siatkarskiej reprezentacji Polski. Jak w oficjalnym komunikacie poinformowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Bartosz Kurek wrócił do treningów z zespołem. Atakujący pauzował po urazie oka od pierwszej kolejki PlusLigi. "Powrót kapitana to dla naszej drużyny duże wzmocnienie, a sam Bartosz intensywnie pracuje nad odzyskaniem pełnej formy" - podkreśla kędzierzyński klub.