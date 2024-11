Andrzej Wrona doczekał się po trzech latach. Wszystko oglądał jego ojciec

Kapitan PGE Projektu w tym sezonie nie zawsze jest podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. Trener Piotr Graban wymiennie stawia na mistrza świata z 2014 roku i Ukraińca Jurija Semeniuka. W meczu z Cuprum Stilonem Wrona wypadł jednak wyśmienicie. To właśnie on zasłużył na nagrodę dla MVP spotkania, którą odebrał po ostatnim gwizdku. To jego pierwsze takie wyróżnienie w tym sezonie. Ale w niedzielę siatkarz miał podwójne powody do radości, nie tylko ze świetnego występu.