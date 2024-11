Kamil Semeniuk wyjawił, co robi jego brat. Kibice znają go z polskich parkietów

Kamil Semeniuk w tym sezonie bardzo dobrze radzi sobie we włoskiej lidze i pokazuje, że jest wciąż gotowy na walkę o najwyższe cele. Nawiązuje też bardzo dobry kontakt z kibicami i chętnie pokazuje kawałeczki ze swojego życia prywatnego.

Kamil Semeniuk powiedział, co robi jego brat

Semeniuków jest dwóch - Kamil, młodszy, znany z reprezentacji Polski i Sylwester, starszy, który również ma sporo wspólnego z siatkówką. Srebrny medalista z Paryża został zapytany o to, czy to prawda, że jego brat również gra w siatkówkę. Postanowił od razu go zareklamować.