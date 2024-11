Tomasz Fornal znów zaskoczył. Pachniało niespodzianką, reakcja znokautowała

Porażka w pierwszym secie, i to w pełni zasłużona, najwyraźniej zmobilizowała jastrzębian do lepszej gry . Przy zagrywkach Tomasza Fornala błyskawicznie wypracowali sobie przewagę, prowadząc 7:3. I ta różnica się utrzymywała. Z pola serwisowego pomógł Anton Brehme, punkt blokiem zdobył specjalista w tym fachu, czyli Norbert Huber. Goście nie potrafili przeciwstawić się jastrzębianom, sporym problemem stało się przyjęcie zagrywki rywali. Na nic przerwy na żądanie trenera Dawida Murka - mistrzowie Polski rozbili zespół z Będzina 25:14.

PlusLiga. Tomasz Fornal odmieniony, Jastrzębski Węgiel odzyskał rytm

W kolejnej partii gra się wyrównała. Będzinianie znów byli w stanie walczyć z mistrzami Polski jak równy z równym - ale tylko do stanu 9:9. Od tej pory przewagę zaczęli budować jastrzębianie, którzy przy zagrywkach rozgrywającego Benjamina Toniuttiego błyskawicznie doprowadzili do wyniku 13:9 na swoją korzyść. Liderem drużyny stał się Fornal. To do niego wędrowała większość piłek, a przyjmujący reprezentacji Polski udźwignął odpowiedzialność. Zamienił na punkty aż dziewięć z dwunastu piłek, a Jastrzębski Węgiel znów wygrał wysoko - 25:17.