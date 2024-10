Andrzej Wrona wbija szpilkę ekspertowi. Nie mógł się powstrzymać

Andrej Wrona pyta przed kamerą: "Jakim teraz jesteśmy samochodem?"

Chciałem zapytać, jaki samochód będzie teraz Kuba Bednaruk kupował? Ostatnio przyznawał samochody drużynom. Jakim teraz jesteśmy samochodem? Może zaraz mi powie, jestem bardzo ciekaw. Chyba Teslą byliśmy? Ja lubię Teslę, elektryka, ekonomiczny samochód. Jeśli tak ekonomicznie dojedziemy całą ligę, z sercem, zaangażowaniem, to rezultat jest sprawą drugorzędną. Ważne, by dać z siebie maksa, my daliśmy z siebie maksa i wystarczyło na trzy punkty

W ten sposób mistrz świata nawiązał do barwnych porównań Bednaruka, który nawiązywał w nich m.in. do motoryzacji. Sam ekspert, który po chwili zabrał głos - wspólnie z Jerzym Mielewskim komentował spotkanie na antenie Polsatu Sport 1 - odpowiedział Wronie. Zażartował, że nieco dziwi się wyborowi tego akurat samochodu, bo droga do medali PlusLigi to przecież bardzo długa trasa.