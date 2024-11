Sceny na meczu siatkarzy. Cieszył się ze zdobytego punktu, a potem polała się krew

Felipe Bandero ucieszył się za mocno

Doświadczenie nie sprawia jednak, że panuje się nad wszystkim, co dzieje się na boisku. Przy szale radości po zdobyciu punktu w drugim secie, Bandero odwrócił się do kolegów i zamachnął się ręką. Jego łokieć feralnie uderzył libero drużyny, Ivo Casasa, w twarz.

Polała się krew

Libero to jedni z najtwardszych zawodników, co podczas igrzysk olimpijskich pokazał Paweł Zatorski. Podczas półfinałowego meczu z USA doszło do zderzenia między nim a Marcinem Januszem, które dla obu nie skończyło się najlepiej. Ostatecznie panowie pokazali jednak wolę walki, podobnie jak zrobił to Casas.