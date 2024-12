Siatkarskie gwiazdy długo się męczyły. Libero nie wytrzymał, niespodziewana przerwa

Wicemistrz olimpijski zaskoczył zagrywką Michała Gierżota. Siatkarz powoływany już do reprezentacji Polski przez Nikolę Grbicia w tym sezonie długo pauzował z powodu poważnej choroby. Kibice PSG Stali wiążą z jego powrotem do gry duże nadzieje, a przyjmujący miał udział w potrójnym bloku, który na nowo dał gospodarzom trzypunktowe prowadzenie. Kiedy wygrywali 18:15, Graban wykorzystał drugą przerwę. Znów szybko udało się doprowadzić do remisu 20:20. Partię rozstrzygnęła gra na przewagi. Swoje szanse miały w niej obie drużyny, ale to goście wygrali 29:27. W decydującej akcji nie zawiódł nieskuteczny wcześniej Artur Szalpuk.