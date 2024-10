Ślepsk Malow Suwałki przyjechał do Bełchatowa osłabiony . Trener Dominik Kwapisiewicz nie mógł skorzystać z dwóch przyjmujących: Pawła Halaby i Bartosza Firszta . Wobec tego do szóstki drużyny z północnej Polski wskoczył Antoni Kwasigroch . I siatkarze PGE GiEK Skry od początku celowali w niego zagrywkami - w pierwszym secie skierowali w jego stronę aż 11 piłek.

To gospodarze przez większość pierwszego seta prowadzili. Przed końcówką siatkarze z Suwałk odrobili jednak straty. Wielka w tym zasługa Bartosza Filipiaka , który dał gościom prowadzenie kapitalnymi zagrywkami. Zresztą atakujący spełniał również swoje zadania w defensywie. I partię rozstrzygnęła gra na przewagi . A w niej kluczowy okazał się serwis Żigi Sterna , z którym nie poradził sobie Kwasigroch. Skra wygrała 28:26.

PlusLiga. PGE GiEK Skra Bełchatów umacnia się w czołówce

Kolejna partia to jednak zamiana ról. Tym razem szybko aż na pięć punktów odskoczyli bełchatowianie. Ponownie w polu zagrywki błysnął Stern, który w tym secie zdobył serwisem aż trzy punkty . Łącznie w trzeciej partii serwował 11 razy. Obie drużyny nie były natomiast w tym secie zbyt skuteczne w ataku, ale tym razem taki stan rzeczy działał na korzyść gospodarzy. Ślepsk nie był w stanie odrobić strat, a w ostatniej akcji jeszcze raz pokazał się Stern. Słoweniec zablokował atak Honorato, przyjmującego gości, a PGE GiEK Skra wygrała 25:19. A to właśnie punktowych bloków dotąd w tym meczu brakowało bełchatowianom.

W czwartym secie rozgrywający Grzegorz Łomacz najwięcej piłek do ataku posyłał początkowo do Pavle Pericia. Serb w drugim secie na stałe zmienił swojego rodaka Mirana Kujundzicia. Sporo w ataku dawał też środkowy Łukasz Wiśniewski i Skra prowadziła trzema punktami. Goście zmniejszyli straty zagrywką, ale nie potrafili doprowadzić do remisu. Bełchatowianie coraz lepiej odczytywali intencje rozgrywającego Ślepska Matiasa Sancheza.