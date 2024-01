Maraton zakończony zwycięstwem. Takiego spacerku się nie spodziewali

Trefl Gdańsk szybko złapał właściwy rytm

W pierwszym fragmencie premierowego seta Trefl miał małe problemy, w dość prosty sposób miejscowi potracili kilka punktów. Szybko jednak siatkarzom z Gdańska udało się złapać właściwy rytm. Działał blok, coraz lepiej rozgrywał Kamil Droszyński, sporo piłek kończyli zawodnicy, do których piłki kierował rozgrywający. Ukraińcy się gubili i stracili kontakt z piątą siłą ligi. Efekt końcowy? Wygrana pierwsza partia przez gdańszczan 25:17. We wszystkich elementach gospodarze byli po prostu o klasę lepsi . Wielka niemoc dotknęła czołowego atakującego gości. Vasyl Tupchii pierwszy skuteczny atak wykonał dopiero na początku drugiego seta . Do przełamania potrzebował dziewięciu prób. Niewiele skuteczniejszy był Sawicki, który nękał Barkom w polu serwisowym, radził sobie w bloku, lecz atakował na niskiej skuteczności. Druga partia miała podobny przebieg do pierwszej. W miarę szybko Trefl odskoczył i powiększał przewagę (10:6 i 16:10). Trener Juricić już przy pewnym wyniku dał pograć Lukasowi Kampie oraz Kewinowi Sasakowi, który przywitał się bardzo ładnym, technicznym i punktowym atakiem. Drugi set zakończył się identycznym wynikiem, jak pierwszy - 25:17 .

Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 3:0

Trudno było przypuszczać, że Barkom przełamie się w trzecim secie po dwóch bardzo nieudanych. Dominacja Trefla nie podlegała dyskusji, choć gdańszczanie nie byli w niesamowitej pozycji. Owszem, grali nieźle, ale już w tym sezonie mieli kilka dużo lepszych występów. Po kilku minutach trzeciej partii wszystko wskazywało na to, że mecz zbliża się do końca. Zespół z Lwowa przeprowadził tylko kilka dobrych akcji, brakowało mu regularności.



Gospodarze dopełnili formalności, wygrywając 25:18. Tak łatwej przeprawy w Gdańsku raczej się nie spodziewali. Dla Trefla był to wręcz spacerek, Barkom zbyt wysoko poprzeczki nie drużynie z Trójmiasta nie zawiesił. Trefl miał aż jedenaście punktowych zagrywek. Goście z Ukrainy nie mogą być zadowoleni z żadnego elementu. Ich gra uległa znacznemu pogorszeniu w porównaniu z tym, co zaprezentowali pięć dni temu.



Do Ergo Areny Trefl wróci 7 lutego na mecz z BOGDANKĄ LUK Lublin. Ten mecz na pewno będzie stał na wyższym poziomie.