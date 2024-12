Klęska za klęską, a teraz taka reakcja. Niespodziewany wynik i od razu zmiana

Ślepsk Malow Suwałki bez punktów w ostatnim meczu w tym roku. Siatkarze z północnej Polski przed własną publicznością nie byli w stanie wygrać choćby seta w rywalizacji z Cuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski. Goście przyjechali do Suwałk po czterech porażkach z rzędu, ale w końcu udało im się przerwać fatalną serię - i to w zdecydowany sposób. Do zwycięstwa poprowadził ich Brazylijczyk Chizoba Neves.