Wielki polski klub podnosi się z kolan. Siatkarze niepokonani, to już seria

Drugą partię lepiej rozpoczęli gospodarze. Szybko objęli prowadzenie 7:4, ale równie prędko goście doprowadzili do wyrównania. Trener PGE GiEK Skry Gheorghe Cretu zdecydował się na zmianę środkowego, na boisku pojawił się Michał Szalacha . I z czasem bełchatowianie odbudowali przewagę. Przy stanie 19:16 dla Skry trener gości Mariusz Sordyl poprosił o przerwę. To nie powstrzymało jednak rywali. Tym razem Stern nie zawiódł i to jego atak przypieczętował wygraną bełchatowian 25:22 .

PlusLiga. Trefl Gdańsk znów poległ w tie-breaku, PGE GiEK Skra Bełchatów niepokonana

Bełchatowianie po zmianie trenera i mocnym przebudowaniu drużyny rozpoczęli sezon znakomicie. Drużyna pod wodzą Cretu zgarnęła w dwóch pierwszych meczach komplet punktów . Co innego gdańszczanie, którzy dwa razy przegrali. Mimo wszystko powodów do rwania włosów z głowy nie było, bo obie porażki przyszły dopiero po tie-breakach .

Piąty set to walka punkt za punkt do stanu 7:5 dla bełchatowian, kiedy to w ataku pomylił się Czerwiński. Po błędzie Kujundzicia w przyjęciu był remis 8:8, ale Serb w końcu sam "odpalił" w polu zagrywki i po chwili PGE GiEK Skra znów miała dwa punkty przewagi. Ale nie utrzymała jej do końca - po zagrywce rezerwowego Rafała Sobańskiego goście doprowadzili do remisu 13:13. Dwie ostatnie akcje wygrali jednak bełchatowianie, decydujący punkt zdobywając blokiem. Nagroda dla MVP spotkania ponownie powędrowała do Amina.