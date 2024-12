Wilfredo Leon błysnął w pucharach. Kolejny sukces o krok

Po kapitalnym rozpoczęciu sezonu Bogdanka LUK Lublin w ostatnich tygodniach zdecydowanie zwolniła. W PlusLidze przegrała trzy z czterech ostatnich spotkań. W sobotę po raz pierwszy w tym sezonie dała się pokonać przed własną publicznością, gdy nie ugrała nawet seta z Jastrzębskim Węglem. We wtorek w hali Globus wróciła jednak na zwycięską ścieżkę.

W drugiej rundzie rywal był już trudniejszy. Tourcoing Lille Metropole pokazało swoją siłę już w pierwszym secie wtorkowej rywalizacji. Tym razem o rezerwowym składzie lubelskiego zespołu nie było mowy, Leon zameldował się na parkiecie od pierwszych akcji , ale to Francuzi cieszyli się z wygranej. Co prawda gospodarze prowadzili 21:20, ale potem przegrali pięć akcji i rozpoczęli spotkanie od wpadki.

Puchar Challenge. Bogdanka LUK Lublin blisko awansu, Wilfredo Leon w formie

Lublinianie odzyskali rezon w drugiej partii. Tym razem od początku prowadzili, a potem ich przewaga konsekwentnie rosła. Rozgrywający Marcin Komenda sprawiedliwie obdzielał wystawami skrzydłowych, choć dość niespodziewanie najwięcej piłek do ataku dostał Bennie Tuinstra . Skończyło się wygraną polskiego zespołu 25:18.

Z zagrywką w ostatnim meczu z Jastrzębskim Węglem problemy miał Wilfredo Leon . Zbigniew Bartman, były reprezentant Polski, wytknął mu w Magazynie PlusLigi, że popełnił aż osiem błędów w 11 próbach serwisowych . We wtorek było znacznie lepiej - choć Leon zanotował tylko jednego asa serwisowego, to w 17 zagrywkach popełnił tylko dwa błędy.

A spotkanie zakończył jako najlepiej punktujący siatkarz lublinian - z 15 "oczkami" na koncie. W ostatnim secie zagrywką imponował Malinowski, a gospodarze nie dali już rywalom szans. Ostatecznie wygrali 25:16, a nagrodę dla MVP spotkania otrzymał ich libero Thales Hoss. Przed rewanżem Bogdanka LUK jest w dobrej sytuacji - do awansu do kolejnej rundy wystarczą jej dwa wygrane sety we Francji.