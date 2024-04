Siatkarski talent błysnął w ważnym meczu. 29 punktów, czas na reprezentację Polski

Pierwsze spotkanie w Olsztynie, mimo porażki w secie otwierającym spotkanie, dość pewnie wygrał Indykpol AZS . W rewanżu w Nysie, który był pożegnaniem argentyńskiego trenera z PlusLigą , emocji było znacznie więcej. I to PSG Stal może drugi rok z rzędu cieszyć się z siódmego miejsca w PlusLidze.

Trener gospodarzy Daniel Pliński w ostatnim meczu sezonu dał szansę m.in. rezerwowemu libero - na boisku pojawił się Kamil Dembiec . W ataku grał Remigiusz Kapica , który zastępował kontuzjowanego Macieja Muzaja . Po drugiej stronie Javier Weber w stosunku do pierwszego meczu wymienił obu środkowych i rozgrywającego, do składu wrócił też libero Kuba Hawryluk .

I to gospodarze przez większość seta prowadzili. Wygrywali już nawet 18:14, kiedy zdobyli punkt po obronie nogą w wykonaniu Michała Gierżota . A po asie Timofieja Żukowskiego prowadzili 24:21. Tyle że nie wykorzystali żadnej z trzech kolejnych piłek setowych, punkt zagrywką dla gości zdobył Mateusz Janikowski . W grze na przewagi decydujący okazał się Gierżot - to jego blok ustalił wynik na 27:25 .

Przyjmujący PSG Stali zdobył w pierwszym secie aż osiem punktów. Po sezonie nie będzie mieć długiego odpoczynku, bo po raz drugi w karierze dostał od Nikoli Grbicia powołanie do reprezentacji Polski. W drugiej partii ciężar gry w ataku w ekipie gospodarzy przejął Kapica. Po drugiej stronie ze skutecznością powyżej 70 procent atakował Alan Souza . Brazylijczyk rozgrywał w niedzielę ostatnie spotkanie w PlusLidze - ma przenieść się do ligi japońskiej.

Partia była wyrównana, ale to olsztynianie wyszli z niej zwycięsko. Przeważyły błędy gospodarzy, którzy oddali rywalom aż osiem punktów . Siatkarze Webera popełnili tylko trzy błędy i wygrali 26:24.

PlusLiga. Michał Gierżot MVP, siódme miejsce dla Nysy

PSG Stal nie mogła pozwolić sobie już na kolejny przegrany set. I w trzecim od początku dominowała. W Indykpolu AZS zawodziło przyjęcie zagrywki. Na podwójnych zmianach w ataku w ekipie z Olsztyna pojawiał się Szymon Jakubiszak , nominalny środkowy, który otrzymał niedawno debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski i był bohaterem pierwszego spotkania o siódme miejsce.

Olsztynianie podnieśli się na początku czwartej partii. Po mocnych zagrywkach Cezarego Sapińskiego prowadzili 10:5. Wszystko szło po ich myśli aż do stanu 21:17. Wtedy jednak w polu serwisowym pojawił się Kapica. I gospodarze zdobyli pięć punktów z rzędu, doprowadzając do gry na przewagi. I choć to Indykpol AZS miał piłkę meczową, PSG Stal się wybroniła, a o jej zwycięstwie 26:24 przesądziły zagrywki Zerby.