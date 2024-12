Wilfredo Leon w ogniu krytyki. Zbigniew Bartman się nie hamował. "Totalna padaka"

Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego przegrał trzy z czterech ostatnich spotkań . Najpierw lepsza okazała się rewelacja ligi, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Potem przyszła porażka z zajmującym miejsce w dolnych rejonach tabeli Indykpolem AZS Olsztyn. W końcu, w sobotę, Bogdanka LUK nie była w stanie urwać choćby seta mistrzom Polski z Jastrzębskiego Węgla . To była pierwsza w tym sezonie porażka lublinian we własnej hali.

PlusLiga. Zbigniew Bartman bez ogródek o Wilfredo Leonie. "To zabija zespół"

"W sumie 13 punktów Leona, a bilans na minusie, minus jeden. W ataku oczywiście nie można mieć do niego pretensji, bo 57-procentowa skuteczność, przy dwóch błędach, trzech blokach. Ale to, co było na zagrywce, to przepraszam, ale totalna padaka. Jest jednym z najlepszych zagrywających na świecie. Jak trafia dzień, potrafi sam rozstrzygać mecze. Ale myślę, że jest już na tyle doświadczony, że trzeba mieć świadomość, że w ten dzień nie trafił. I trzeba zacząć ograniczać błędy. Bo to zabija zespół i zabija wynik" - podkreśla Bartman.