Sędzia zablokował siatkarza wicemistrzów Polski. Awantura w Lidze Mistrzów, trener wychodził z siebie

Spotkanie dwóch niepokonanych dotąd drużyn grupy C obfitowało w emocje. W drużynie Allianz Milano brylował Ferre Reggers , który zdobył aż 33 punkty. Wśród gości nie było wyraźnego lidera, choć nagrodę dla MVP spotkania po ostatnim gwizdku odebrał Aaron Russell. Nieźle spisał się też rozgrywający zawiercian Miguel Tavares , dla którego mecz we Włoszech mógł mieć jednak poważne konsekwencje.

Kuriozalna sytuacja w Lidze Mistrzów. Miguel Tavares nie miał szans z sędzią

W nim Tavares wrócił na boisko i poprowadził zawiercian do wygranej 15:12, która zapewniła im trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Niepokonana Warta jest liderem grupy C na półmetku rozgrywek, Allianz Milano zajmuje drugie miejsce. Bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wywalczy tylko zwycięzca grupy, drużyny z drugich miejsc - i najlepsza z trzeciej pozycji - będą rywalizować w 1/8 finału. W grupie C są jeszcze Hypo Tirol Innsbruck i Knack Roeselare. Z oboma tymi rywalami Warta wygrała bez straty seta. Teraz przyjdzie czas na rewanżowe spotkania.