Siatkarski nokaut w polskiej lidze. Po tych ciosach rywale już się nie pozbierali

Po trzech porażkach z rzędu drużyna z Olsztyna bardzo potrzebowała punktów . Dopiero po raz drugi w tym sezonie jej trener Juan Manuel Barrial mógł jednak skorzystać z przyjmującego Moritza Karlitzka . I to on w pierwszej partii niedzielnego meczu był najważniejszym zawodnikiem gospodarzy w ofensywie. Olsztynianie dość szybko odskoczyli na trzy punkty, prowadząc 11:8.

PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn w końcu doczekał się zwycięstwa

Zespół z Nysy z powodu powodzi w mieście do niedzieli rozegrał w tym sezonie tylko dwa ligowe mecze. Spisał się jednak obiecująco - pokonał GKS Katowice, postawił się mocnemu PGE Projektowi Warszawa . Ale w rozmowie z Interią trener PSG Stali Daniel Pliński podkreślał, że drużynie na razie brakuje rytmu. "Nastawiamy się na bardzo długi i ciężki mecz" - zapowiadał przed wyjazdem do Olsztyna .

Na trzeciego eta PSG Stal wyszła z Gierżotem, ale za to bez podstawowego rozgrywającego Kelliana Paesa. Zastępował go Patryk Szczurek, gra była wyrównana. To zmieniło się jednak po serii świetnych zagrywek, jaką popisał się El Graoui - dał drużynie prowadzenie 12:7. Po kilku minutach pewnego prowadzenia przewaga gości zaczęła jednak topnieć. Aż w końcu olsztynianie doprowadzili do remisu 23:23.