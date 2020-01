Niedzielne spotkania 21. kolejki Serie A to prawdziwa gratka dla kibiców piłki nożnej. Derby Rzymu i spotkanie Juventusu z Napoli to mecze, które na pewno dostarczą piłkarskich wrażeń. Na rozgrzewkę władze ligi zaplanowały starcie Sampdorii, z bardzo dobrze dysponowanym Karolem Linettym w składzie. Czy polski pomocnik utrzyma dobrą dyspozycję? Śledź relację razem z Interią!

Sampdoria po bardzo dobrym spotkaniu z Brescią, była zupełnie bezradna w starciu z szarżującym w Serie A Lazio. Podopieczni Claudio Ranieriego przegrali aż 1-5, a następnie zmierzyli się z nieprzewidywalnym Sassuolo. W składzie drużyny z Ligurii, od pierwszych minut na boisku pojawili się Bartosz Bereszyński i Karol Linetty.



Polski pomocnik znajduje się obecnie w bardzo dobrej dyspozycji. W dwóch ostatnich ligowych spotkaniach, udało mu się zdobyć dwie bramki i zaliczyć jedną asystę. Starcie z Lazio rozpoczął z opaską kapitańską, jednak w meczu z Sassuolo, do roli kapitana trener wyznaczył Fabio Quagliarellę.



Spotkanie od samego początku było rozgrywane w całkiem szybkim tempie. Już w 5. minucie Linetty rozpoczął atak Sampdorii, który finalnie strzałem zakończył Quagliarella. Drużyna gości odpowiedziała już po chwili. Giorgos Kiriakopoulos zagrał futbolówkę w pole karne, gdzie najlepiej ustawił się Hamed Junior Traore, jednak nie potrafił skierować jej do bramki.



Po trochę nudniejszym fragmencie meczu, kibiców zgromadzonych na Stadio Luigi Ferraris obudził Linetty. Polski pomocnik dobrze zachował się w polu karnym i zagrał w kierunku bramki. Do piłki nie udało się doskoczyć Gastonowi Ramirezowi. Chwilę wcześniej uderzyć na bramkę spróbował Quagliarella, lecz trafił jedynie w nogę obrońcy.



Piłkarze starali się kreować grę, jednak to sędzia stał się głównym obiektem zainteresowania, kiedy w 25. minucie ukarał Federico Peluso czerwoną kartką. Obrońca Sassuolo zatrzymał wbiegającego w pole karne Manolo Gabbiadiniego. Kontakt pomiędzy zawodnikami był, ale taka surowość kary budziła wątpliwości graczy drużyny gości.

Zawodnicy Raniereigo nie byli w stanie wykorzystać gry w przewadze i ich długie serie podań nieopodal własnego pola karnego, bardzo irytowały kibiców klubu. Sassuolo cierpliwie wyczekiwało ruchów rywala i próbowało kontrować przy każdej nadarzającej się ku temu okazji.





Sampdoria - Sassuolo 0-0, trwa I połowa

2020-01-26 15:00 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: M. Piccinini Sampdoria Genua US Sassuolo Calcio 0 0

0 0 Sampdoria Genua US Sassuolo Calcio Audero Mulyadi Augello Bereszyński Colley Tonelli Ekdal Linetty Ramirez Thorsby Gabbiadini Quagliarella Consigli Kiriakopoulos Peluso Romagna Toljan Boga Locatelli Obiang Traorè Caputo Berardi SKŁADY Sampdoria Genua US Sassuolo Calcio Emil Audero Mulyadi Andrea Consigli Tommaso Augello Giorgos Kiriakopoulos Bartosz Bereszyński 25′ 25′ Federico Peluso Omar Colley Filippo Romagna Lorenzo Tonelli Jeremy Toljan 28′ 28′ Albin Ekdal Jeremie Boga Karol Linetty Manuel Locatelli Gaston Ramirez Pedro Mba Obiang Avomo Morten Thorsby 29′ 29′ Hamed Junior Traorè Manolo Gabbiadini Francesco Caputo Fabio Quagliarella Domenico Berardi REZERWOWI Wladimiro Falcone Gianluca Pegolo Andrea Seculin Stefano Turati Nicola Murru Mert Müldür Vasco Regini 29′ 29′ Rogério Oliveira da Silva Edgar Barreto Stefano Piccinini Andrea Bertolacci Marlon Santos da Silva Barbosa Jakub Jankto Mehdi Bourabia Mehdi Pascal Marcel Léris Filip Djuricić Gonzalo Maroni Francesco Magnanelli Ronaldo Vieira Nan Gregoire Defrel Federico Bonazzoli Giacomo Raspadori Gianluca Caprari

STATYSTYKI Sampdoria Genua US Sassuolo Calcio 0 0 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 3 3 Strzały na bramkę 3 0 Rzuty rożne 1 2 Faule 8 5