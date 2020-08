Benevento potwierdziło pozyskanie Kamila Glika. Polak podpisał z włoskim klubem trzyletni kontrakt.

Glik wraca do Włoch po czterech latach przerwy. W lipcu 2016 roku przeniósł się z Torino do Monaco.



We francuskim klubie rozegrał 167 meczów i strzelił 16 goli. W 2017 roku zdobył mistrzostwo Francji. Monaco pożegnało polskiego obrońcę.



"Dziękuję Kamilowi za wszystkie lata w Monaco. Kamil przyczynił się do sukcesów klubu w sezonie 2016/17. Przez cały czas był też wzorem dla całej grupy. Życzymy mu powodzenia w nowej przygodzie, w lidze, którą doskonale zna" - tak Glikowi podziękował wiceprezes Monaco Oleg Petrow za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu.



Jednocześnie beniaminek Serie A Benevento potwierdził pozyskanie Glika. To druga przygoda tego klubu z najwyższą klasą rozgrywkową we Włoszech. Poprzednio Benevento grało w Serie A w sezonie 2017/18.



Teraz klub chce grać na tym poziomie znacznie dłużej, niż rok. Stąd transfery doświadczonych zawodników takich, jak Glik. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku.



