Takiej deklaracji ws. Rybusa nikt się nie spodziewał. Rosyjskie wojsko wkroczyło do akcji

Długo przyszło trenerowi Raszidowi Rachimowi naczekać się w sezonie 2023/24 na powrót do pełni zdrowia Macieja Rybusa. Co prawda były reprezentant Polski po długiej i tajemniczej kontuzji rozegrał w barwach Rubina jeszcze kilka spotkań, ale nie nawiązał już w nich nawet do swojej optymalnej formy. Jego były szkoleniowiec tymczasem zdecydował się niedawno na poruszające wyznanie. Jak się okazuje, mało brakowało, a swego czasu zostałby wysłany razem z rosyjskim wojskiem na wojnę do Afganistanu.