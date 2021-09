Podcast o Rugby: Odcinek 3. GOŚĆ: Piotr Zeszutek. Wideo WIDEO |

Maciej Słomiński z Interii i Adam Mauks z Dziennika Bałtyckiego rozmawiają z kapitanem reprezentacji Polski w rugby Piotrem Zeszutkiem przed pierwszym od półtora roku meczu kadry. 11 września na obiekcie Juvenii Kraków Polacy zmierzą się z Węgrami. Będzie to część przygotowań do meczu o punkty w ramach RET (Rugby Europe Trophy) z Ukrainą - to spotkanie odbędzie się 9 października we Lwowie.