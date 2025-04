HSBC Sevens Challenger w Krakowie. Wielkie reprezentacje i potężna stawka

Do stolicy Małopolski przyjechały bardzo mocne reprezentacje, zarówno męskie, jak w żeńskie. W rywalizacji panów nie zobaczymy "biało-czerwonych" (w grupie A zmierzą się: Chile, Niemcy, Samoa i Tonga , natomiast w grupie B: Kanada, Japonia, Portugalia i Madagaskar ), natomiast w stawce kobiet jest nasza reprezentacja, która w dodatku liczy się w walce o najwyższą stawkę. Słowem, do Krakowa przyleciało po osiem najlepszych drużyn w klasyfikacji generalnej po turniejach w Kapsztadzie.

Nasza kobieca kadra, prowadzona przez trenera Janusza Urbanowicza, została przydzielona do grupy B. Rywalkami będą zawodniczki z Argentyny, Czech i RPA . Na "dzień dobry" pierwszego dnia turnieju, w piątek, Polki rozegrają mecz z reprezentacją z południowego krańca Afryki (godz. 11:34). Następnie o godz. 14:42 zmierzą się z drużyną z Ameryki Południowej, a mecz z Czeszkami odbędzie się o godz. 18:34. W grupie A turnieju kobiecego zagrają: Kolumbia, Kenia, Tajlandia oraz Belgia. Po dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów , natomiast dwie najsłabsze będą rywalizowały o piątą lokatę, wobec czego każdy z zespołów rozegra po pięć spotkań. Warto dodać, że inauguracja piątkowych zmagań rozpocznie się o godz. 9 meczem męskich reprezentacji Chile i Samoa. Z kolei w sobotę jajowata piłka pójdzie w ruch o godz. 11. Zamykający zawody finał kobiet zaplanowano w sobotę na godz. 18:15 .

- Szczerze uważam, że wisi bardzo wysoko. Jesteśmy w trudnej grupie, każdy z zespołów, z którym przyjdzie nam rywalizować w grupie, gra świetnie. W pierwszym i drugim turnieju brakowało nam dwóch zawodniczek, przede wszystkim kapitanki Natalii Pamięty. Jest ona liderką oraz iskierką naszej drużyny, jej absencja była bardzo widoczna. Myślę, że wraz z powrotem Natalii możemy spodziewać się znacznie lepszych wyników. Osobiście liczę na półfinał i walkę o czwórkę. Uważam, że jest to do zrobienia, dziewczyny grają na takim poziomie, iż powinny sobie poradzić - powiedziała w rozmowie z Interią Jaszczyszyn.

Jarosław Prasał , prezes Polskiego Związku Rugby, także dla Interii: - W dwóch poprzednich turniejach mieliśmy wiele, nazwijmy to, pecha medycznego. Kilka kontuzji mocno pokrzyżowało szyki, więc pewnie dziewczyny też mają wielki niedosyt . A jako że przed nami finałowy challenger, wyzwanie mówi samo za siebie. Tyle tylko, że tu w Krakowie, czy generalnie w Polsce, zawodniczki same zawieszają sobie poprzeczkę najwyżej, jak tylko można. Nie tracimy wiary, walczymy o Los Angeles - zapewnił sternik związku.

Błaszczykowski w akcji. Jest akcja charytatywna, jest Kuba

Miasto Kraków wraz z organizatorami zadbali o to, by przy okazji zapoznać mieszkańców miasta ze sztuką rugby. W kontekście dziedzictwa na ważny aspekt zwrócił uwagę wiceprezes PZR Rafał Budka, będący zarazem prezesem ekstraligowego klubu Juvenia Kraków. - Światowa federacja bardzo jasno określiła ramy tego, co powinno dziać się na turnieju. Wszystkich nas bardzo interesuje to, co lokalnie zostanie u nas, czyli cała spuścizna. Dlatego zaprosiliśmy ponad 300 szkół na to wydarzenie, mamy potwierdzonych ponad 2,5 tysiąca dzieciaków w piątek. Bardzo liczymy, że część z tych dzieci zostanie w sporcie, tak przy Juvenii, jak i przy innych klubach z południa Polski, zaangażowanych w organizację turnieju.