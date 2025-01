Wielka strata Lewandowskiego, La Liga wydała wyrok. Potężny cios. Jest komunikat

To potężny cios dla FC Barcelona - nie tylko sportowy, ale i wizerunkowy. W sobotę władze La Liga oraz hiszpańskiej federacji (RFEF) wydały wspólny komunikat, informując o odmowie rejestracji Daniego Olmo oraz Pau Victora. Na ten moment oznacza to, że obaj zawodnicy nie będą już mogli zagrać w tym sezonie w barwach "Dumy Katalonii", co stanowi ogromną stratę dla Roberta Lewandowskiego i spółki. Klub nie zamierza się jednak poddawać i chce wkroczyć na drogę prawną.