Szczęsny wybiegł i się zaczęło. FC Barcelona nagle ogłasza. "Nie jesteście gotowi"

Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelona już na początku października, nagle przerywając piłkarską emeryturę, by zająć w kadrze "Dumy Katalonii" miejsce poważnie kontuzjowanego Marc-Andre ter Stegena. Został tym samym drugim Polakiem w historii męskiej drużyny tego wielkiego klubu.

Wydawało się, że wywalczenie sobie przez 34-latka miejsca w wyjściowym składzie to tylko kwestia czasu. Tymczasem mijały kolejne tygodnie i miesiące, a Wojciech Szczęsny wciąż zasiadał tylko na ławce rezerwowych. Stałe miejsce między słupkami otrzymał bowiem od trenera Hansiego Flicka wychowanek Barcelony - Inaki Pena.

- Mogę powiedzieć, że w tej chwili nie mam planów zmiany bramkarza. Inaki Pena jest naszym pierwszym bramkarzem i mówiłem już to przy innych okazjach - podkreślał nieustannie niemiecki szkoleniowiec, pytany o ewentualną roszadę w bramce swojej drużyny.

FC Barcelona wrzuciła post z Wojciechem Szczęsnym. Wymowny wpis dotyczący Polaka